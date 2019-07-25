رياضة | مفاجأة.. "خافيير أجيري" معروض على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "خافيير أجيري" معروض على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال ملف المدير الفني القادم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو الشغل الشاغل في الوسط الكروي بمصر، بعدما خسر الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب على مجلس إدارة نادى الزمالك من أجل قيادة الفريق خلفا لخالد جلال.

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وفي مفاجأة من العيار الثقيل تم طرح اسم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي فشل مع الفراعنة مؤخرا وخرج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ورفض مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع أجيري بعد فشله مع المنتخب، خاصة وأن الإدارة تريد التعاقد مع مدرب محلي مخضرم أو مدير فني أجنبي مميز.