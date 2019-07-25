الان تتابع يوفنتوس يقرر.. بوفون احتياطي الموسم المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روما -الخليج 365:
أصر مدرب نادي يوفنتوس ماوريسيو ساري، أن فويتشيك تشيزني سيكون هو الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.
وبالرغم من عودة الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى “اليوفي” وتقديمه أداء رائع في ودية الإنتر، تمكن تشيزني من المحافظة على مركزه الأساسي في التشكيلة.
وتحدث ساري حول ذلك قائلاً: “بوفون كان رائعاً في ركلات الترجيح، ولد مقاتلاً وتصرف في أصعب الأوقات. لكنه كان واضحاً لنا منذ البداية أن الحارس الأساسي سيكون تشيزني”.
يذكر أن يوفنتوس تمكن من الفوز على الإنتر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
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