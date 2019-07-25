الامارات | العين يفوز في تجربته الودية الأولى بمعسكر النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفوز في تجربته الودية الأولى بمعسكر النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العين على سيلجي السلوفيني بنتيجة 3-0 في أولى مبارياته الودية المقامة ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه "الزعيم" حالياً في النمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد. وسجل الأهداف خالد البلوشي وعلي عيد وعبدالله سمير. وغاب عن المباراة اللاعبون الدوليون بسبب انضمامهم المتأخر لمعسكر الفريق نظراً لمشاركتهم في تجمع المنتخب الوطني، كما غاب الثنائي الجزائري عبدالرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجا لتخلفهما عن المعسكر بسبب عدم حصولهما على تأشيرة الدخول للأراضي النمساوية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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