شكرا لقرائتكم الاهلى يعرض على بيراميدز شراء نبيل دونجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو الأهلى على نظرائهم فى بيراميدز شراء نبيل دونجا دفندر الأخير، لتدعيم وسط الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، وذلك بعد تحفظ إدارة بيراميدز على بيع رجب بكار ظهير أيمن الفريق للأهلى فى الموسم المقبل نظراً للحاجة لخدماته الفنية، وعدم توفر البديل خاصة مع اقتراب انتقال عمر جابر للزمالك.

ودخل الأهلى خلال الأيام الماضية فى مفاوضات مكثفة لضم ثنائي بيراميدز محمد مجدي قفشة والظهير الأيمن رجب بكار لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، ، حيث جمعت جلسة الوكيل المفوض من الأهلي بممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لبحث طلباتهم المادية من اجل الاستغناء عن الثنائي للأهلي، خاصة وأن الثنائي كان قد وقع للفريق الأحمر منذ فترة، إورحّبت إدارة بيراميدز ببيع قفشة لكنها تحفظت على بيع رجب بكار.

فى الوقت الذى دخل بيراميدز فى مفاوضات مع الأهلى للتعاقد مع أحمد فتحى نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم الجديد، ليدخل ضمن اللاعبين المطلوبين من الأهلى في بيراميدز ،ومنهم محمد شريف وحسين السيد وأحمد ريان.

Advertisements

ورد مسئولو الأهلى على طلب بيراميدز بأنه من الصعب التفريط فى خدمات الجوكر، إلا أنه سيتم عرض الأمر على لجنة التخطيط صاحبة القرار الأول والأخير فى هذا الأمر، فى الوقت الذي أبدى أحمد فتحى موافقة مبدئية فى ملف الانتقال لبيراميدز، خاصة أنه غير راض على قيمة عقده الشخصى مع الفريق الأحمر.