شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعقب الانتهاء من مواجهة الأهلى فى مباراة القمة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.

ويمتلك محمد إبراهيم العديد من العروض الخارجية فى مقدمتها نادى الفجيرة الإماراتى، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل حال عدم رحيله عن النادى فى فترة الانتقالات الصيفي الحالية.

وشارك محمد إبراهيم، فى 31 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 18 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، ويرغب اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج اسوار الزمالك، لاسيما أن هناك بعض المفاوضات الشفهية من إدارة الزمالك لتمديد عقد اللاعب، مع إمكانية خروجه على سبيل الإعارة فيما بعد.