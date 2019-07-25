شكرا لقرائتكم خبر عن خطة من «واندا تارا» لرحيل «إيكاردي» عن إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية، أن واندا تارا، زوجة الدولى الأرجنتينى ماورو إيكاردى، تجهز خطة لرحيل اللاعب عن صفوف إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت الصحيفة إن واندا تارا سوف تبدأ، خلال الأيام القليلة المقبلة، المفاوضات مع مسؤولى نابولى الإيطالى، من أجل إتمام التعاقد وانتقال إيكاردى لصفوف النادى الجنوبى. وكانت إدارة النيراتزورى قد أعلنت، بعد تعيين أنطونيو كونتى مديرًا فنيًا للنادى، أن إيكادرى لن يكون ضمن خطط النادى فى الموسم الكروى الجديد. وكشفت تقارير صحفية عن رغبة إيكاردى فى الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، حيث يسعى لتكوين ثنائى مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، ولكن إدارة اليوفى ترفض التعاقد معه بسبب تواجد مواطنه جونزالو هيوجاين، الذى يرفض الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، خاصة بعد تعيين ماوريسيو سارى مدربا للفريق، والذى كان يعتمد عليه وطلب التعاقد معه عندما كان يتولى تدريب تشيلسى الإنجليزى.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة إيكاردى سوف تطلب راتبا يبلغ 10 ملايين يورو للاعب فى السنة، إلى جانب استعداد نابولى لتقديم عرض يصل إلى 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتينى فى الميركاتو الصيفى الجارى، لاسيما أن كارلو أنشيلوتى طلب التعاقد معه.

فى نفس السياق، أوضحت الصحيفة أن إدارة نادى إنتر ميلان رفضت عرض أرسنال للتعاقد مع الدولى الأرجنتينى ماورو إيكاردى، خلال الصيف الجارى.

وتابعت أن إدارة إنتر رفضت المفاوضات مع أرسنال، الذى عرض مبادلة أوباميانج مع ماورو إيكاردى، حيث أبلغت إدارة الجانرز برفضها للعرض المقدم، لأنها تريد صفقة نقدية وليست تبادلية، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع لوكاكو.