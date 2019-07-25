جراحة ناجحة لمارادونا في ركبته اليمنى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال ماتياس مورلا محامي وممثل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، إن الأخير أجرى جراحة ناجحة أمس الأربعاء في مركز طبي بمدينة بوينس آيرس بسبب مشكلة في ركبته اليمنى.
وقال مورلا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :" كل شيء سار بشكل رائع .. والآن يبدأ عملية التعافي".
ووجه المحامي، نيابة عن مارادونا، شكره للمركز الطبي "أوليفوس" والأطباء اللذين " عالجوا مارادونا بأفضل طريقة ممكنة".
وكان مارادونا خضع لجراحة في كانون ثان/يناير الماضي في نفس العيادة بسبب نزيف في المعدة.
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