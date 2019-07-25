شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يسعى لحسم مصير الثنائى محمود متولى ومحمد عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولى الاسماعيلى لحسم مصير الثنائى محمود متولى ومحمد عواد اللذان تقدم ناديا الاهلى والزمالك للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعى مجلس ادارة النادى لإستطلاع رأى الجهاز الفنى للدراويش لتحديد إحتياجاتهم من قطبى الكرة المصرية للإستقرار على الصفقات التبادلية المنتظر عقدها فى إطار الصفقتين بجانب المبالغ المادية الكبيرة التى يأمل المجلس الأصفر فى جلبها من الاهلى والزمالك لإنعاش خزينة النادى والتعاقد مع صفقات قوية تعيد للفريق الأصفر هيبته الكروية فى الموسم الجديد .

وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نادى الإسماعيلى حول القيمة المادية لصفقة انضمام محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن الخلاف مازال دائر حول اللاعبين الذان سيضمهم الإسماعيلى من الزمالك على سبيل الإعارة ضمن قيمة الصفقة

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فيما تأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى الأحمر أحمد الشيخ وعمرو جمال، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدراويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولى، لاسيما أن إدارة الأهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع.