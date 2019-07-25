شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحسم احتياجاته من الأهلى والزمالك فى صفقة عواد ومتولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو الإسماعيلى لحسم مصير الثنائى محمود متولى ومحمد عواد اللذين تقدم ناديا الأهلى والزمالك للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعى مجلس إدارة النادى لاستطلاع رأى الجهاز الفنى للدراويش لتحديد احتياجاتهم من قطبى الكرة المصرية للاستقرار على الصفقات التبادلية المنتظر عقدها فى إطار الصفقتين بجانب المبالغ المادية الكبيرة التى يأمل المجلس الأصفر فى جلبها من الأهلى والزمالك لإنعاش خزينة النادى والتعاقد مع صفقات قوية تعيد للفريق الأصفر هيبته الكروية فى الموسم الجديد .

وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نادى الإسماعيلى حول القيمة المادية لصفقة انضمام محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن الخلاف ما زال دائرًا حول اللاعبين اللذين سيضمهما الإسماعيلى من الزمالك على سبيل الإعارة ضمن قيمة الصفقة.

فيما تأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى الأحمر أحمد الشيخ وعمرو جمال، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدراويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولي، لاسيما أن إدارة الأهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع.