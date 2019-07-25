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اتحاد الكرة يرفض وديات المنتخب فى سبتمبر بسبب المدرب الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى مسئولى اتحاد الكرة لإلغاء ودية المنتخب الأول المقرر لها فى شهر سبتمبر المقبل لعدم الوصول إلى اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب المنتخب عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا .

ويخشى مسئولو الجبلاية الموافقة على أحد العروض التى تصل للجبلاية ورفضها من قبل المدير الفني الجديد بعد ذلك وهو ما يدفع مسئولي الجبلاية رفض العروض التى تصل للاتحاد وحسم مصير الودية حتى الآن.

وودع منتخب مصر بطولة أمم افريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا 1-0.

 

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