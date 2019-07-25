شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يكون قفشة الصفقة الثانية للأهلى فى ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء حصول الأهلى على توقيع محمد مجدى قفشة لاعب بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليعلن اقتراب المارد الأحمر من عقد الصفقة الثانية بعد الإعلان عن ضم المالى إليو ديانج لاعب المولودية.

وكان قفشة قد دخل فى حسابات أكثر من فريق خلال الفترة الأخيرة من حيث الانضمام له بعد أداء أكثر من رائع مع بيراميدز.

لعب قفشة 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1501 دقيقة كان معظمها كبديل بعد التعاقد مع عبد الله السعيد وسجل قفشة خمسة أهداف وصنع 6 آخرين، مساهمًا فى 11 هدفًا.

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وصنع قفشة 23 فرصة تسجيل على مرمى المنافسين، وقام بـ18 مراوغة ناجحة، و6 عرضيات صحيحة و47 تسديدة ونجح فى قطع الكرة 57 مرة.

وكان قفشة قد وقع لبيراميدز عقدًا لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 حتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.