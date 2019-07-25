رياضة | 20 مباراة شهدت غزارة تهديفية في الدوري المصري هذا الموسم .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مباراة شهدت غزارة تهديفية في الدوري المصري هذا الموسم .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
* الدور الأول :
- فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف
- فاز الزمالك على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف
- فاز المصري على النجوم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف
- تعادل براميدز مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما
- فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف
- فاز الزمالك على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين
- فاز النجوم على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- فاز طلائع الجيش على الجونة بخماسية نظيفة
- فاز المقاولون العرب على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين
- تعادل طلائع الجيش مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما
- فاز مصر المقاصة على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف
*الدور الثاني :
- تعادل براميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما
- فاز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف
- فاز الإنتاج الحربي على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- فاز الإسماعيلي على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- فاز الاتحاد السكندري على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين
- فاز المصري على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين
- فاز وادي دجلة على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- فاز براميدز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين
- فاز المقاولون العرب على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف