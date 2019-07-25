رياضة | 20 مباراة شهدت غزارة تهديفية في الدوري المصري هذا الموسم .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مباراة شهدت غزارة تهديفية في الدوري المصري هذا الموسم .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب والمؤجلة من

الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. شهدت 20 مباراة غزارة تهديفية هذا الموسم، منهم 11 مباراة في الدور الأول و9 مباريات في الدور الثاني يستعرضها الخليج 365 الرياضي ..



* الدور الأول :

- فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف

- فاز الزمالك على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف

- فاز المصري على النجوم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

- تعادل براميدز مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما

- فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف

- فاز الزمالك على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين

- فاز النجوم على بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز طلائع الجيش على الجونة بخماسية نظيفة

- فاز المقاولون العرب على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفين

- تعادل طلائع الجيش مع بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما

- فاز مصر المقاصة على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف



*الدور الثاني :

- تعادل براميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما

- فاز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف

- فاز الإنتاج الحربي على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز الإسماعيلي على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز الاتحاد السكندري على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين

- فاز المصري على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين

- فاز وادي دجلة على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز براميدز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

- فاز المقاولون العرب على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف