رياضة | أرقام مثيرة عن أفضل وأسوأ أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة عن أفضل وأسوأ أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



توج النادي الأهلي بلقب توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، بعدما تغلب على المقاولون العرب 3-1، وتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 77 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 5 نقاط كاملة.

وإليكم أبرز أرقام أفضل وأسوأ الأندية في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز:-

- الأقوي هجومًا:

الزمالك 65 هدفًا

بيراميدز 61 هدفًا

الأهلي 55 هدفًا

- الأقوي دفاعًا: الأهلي استقبل 20 هدفًا

الزمالك استقبل 30 هدفًا

بيراميدز استقبل 31 هدفًا

- الأضعف هجومًا: Advertisements النجوم 30 هدفًا

بتروجيت 30 هدفًا

حرس الحدود 30 هدفًا

الاسماعيلي 30 هدفًا

- الأضعف دفاعًا: الاتحاد السكندري استقبل 56 هدفًا

الجونة استقبل 52 هدفًا

الداخلية استقبل 52 هدفًا

أكثر الأندية فوزًا:

الأهلي 24، الزمالك 21، بيراميدز 19، المقاولون العرب 13، المقاصة12، المصري 12، الإسماعيلى 10، وادى دجلة 10.

أكثر الأندية تعادلات:

المصري 16، الداخلية 15، سموحة، الإنتاج الحربى، حرس الحدود 14، إنبى، الجونة، بيراميدز، الإسماعيلي 13، الاتحاد12.