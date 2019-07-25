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رياضة | أرقام مثيرة عن أفضل وأسوأ أندية الدوري الممتاز بالموسم الحالي

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توج النادي الأهلي بلقب الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، بعدما تغلب على المقاولون العرب 3-1، وتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 77 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك بـ 5 نقاط كاملة.

وإليكم أبرز أرقام أفضل وأسوأ الأندية في الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز:-

- الأقوي هجومًا:

الزمالك 65 هدفًا
بيراميدز 61 هدفًا
الأهلي 55 هدفًا

- الأقوي دفاعًا:

الأهلي استقبل 20 هدفًا
الزمالك استقبل 30 هدفًا
بيراميدز استقبل 31 هدفًا

- الأضعف هجومًا:

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النجوم 30 هدفًا
بتروجيت 30 هدفًا
حرس الحدود 30 هدفًا
الاسماعيلي 30 هدفًا

- الأضعف دفاعًا:

الاتحاد السكندري استقبل 56 هدفًا
الجونة استقبل 52 هدفًا
الداخلية استقبل 52 هدفًا

أكثر الأندية فوزًا:
الأهلي 24، الزمالك 21، بيراميدز 19، المقاولون العرب 13، المقاصة12، المصري 12، الإسماعيلى 10، وادى دجلة 10.

أكثر الأندية تعادلات:
المصري 16، الداخلية 15، سموحة، الإنتاج الحربى، حرس الحدود 14، إنبى، الجونة، بيراميدز، الإسماعيلي 13، الاتحاد12.

أكثر الأندية هزيمة::
النجوم 18، بتروجت، وادى دجلة 15، الداخلية 14، طلائع الجيش، الاتحاد 13

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