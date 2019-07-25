رياضة | سليمان: عوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان: عوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وليد سليمان نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنهم عوضوا جماهير الفريق عن خسارة اللقب الأفريقي.



وقال سليمان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الدوري هذا الموسم كان من صعب ويعد الأصعب للجيل الحالي للاعبين وعوضنا جماهير الأهلي عن خسارة اللقب الأفريقي".



واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"عاشور يجب صنع تمثال له لأنه لاعب مكافح وأتمنى أن تزيد عدد بطولاته".