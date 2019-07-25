رياضة | باريس سان جيرمان يواصل رفض عروض برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يواصل رفض عروض برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تواصل رفضها للعروض المقدمة من برشلونة لضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان مازالت مصرة على عدم التخلي عن نيمار.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن PSG يسعى دائمًا لاسترداد ما أنفقه على نيمار الذي اشتراه ب222 مليون يورو في 2017.



وأكدت الصحيفة الإٍسبانية أن العرض الوحيد الذي وصل إلى إدارة باريس سان جيرمان هو عرض برشلونة الذي شمل كوتينهو وراكيتيتش بالإضافة إلى 40 مليون لكن PSG لا يريد راكيتيتش وأنه مهتم قبل كل شيء بالحصول على الأموال، كما أنه غير مهتم بجاريث بيل الذي يبحث عن الرحيل عن ريال مدريد مقابل أن يضم الملكي نيمار.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السيناريو الأكثر واقعية الذي يتم التفكير فيه داخل باريس سان جيرمان هو عدم رحيل نيمار هذا الصيف، حيث تحدث البرازيلي إلى ليوناردو المدير الرياضي للنادي دون أي تلميح وطلب الرحيل في حين أكد ليوناردو أنه لن يعارض لكن إذا بقي فعليه الامتثال للقواعد الجماعية.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار تحدث مع توماس توخيل عندما انضم للفريق في معسكر الإعداد وأن اللقاء بين الاثنين كان مثمرا وعمليًا، حيث أن نيمار وتوخيل يقدران بعضهما البعض، وقال توخيل وقتها : جميع المدربين يريدون نيمار في فريقهم إنه يتدرب وهو لاعبي حتى الآن.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تم تفسير اللقاء على أنه وسيلة للعودة لاستعادة الثقة مع نيمار وقلب الصفحة بشكل عملي إلى نية نيمار للرحيل عن PSG والعودة إلى برشلونة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار متواجد حاليًا في الصين، حيث ينظر إليه على أنه أكثر جدية وأقل متعة من المعتاد في الفريق، حيث يغيب عنه صديقه داني ألفيس الذي أعلن رحيله عن PSG كما لم يرغب نيمار في تقديم شكوى علنية في الوقت الحالي بسبب العقوبة الداخلية بسبب عدم عودته إلى النادي في 8 يوليو الحالي على الرغم من أنه أبلغ النادي بالفعل بأنه لديه التزامات تجاه مؤسسته وأنه سيعود في الخامس عشر.



وألمحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يرغب في دفع يورو واحد مقابل نيمار وأنه إذا وصل إلى هناك بعد مقايضة للاعبين لا يحتاجهم إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا فإن الفائدة التي كانت أكثر من نيمار هي مصلحة يوفنتوس الذي ذكر موقع جول أنه سيقدم لاعبين اثنين هما ديبالا وماتويدي من أجل نيمار بالإضافة إلى مبلغ مالي غير محدد.