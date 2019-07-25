شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى تهدد بايرن ميونيخ الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن هناك حالة من العصيان والغليان للنجوم الكبار داخل فريق بايرن ميونيخ الألمانى ضد إدارة النادى بسبب عدم التعاقد مع صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن كبار النجوم بالعملاق البافارى أبدوا غضبهم الشديد من سياسة إدارة النادى فى ملف التعاقدات بالميركاتو الصيفى الحالى، على الرغم من الحصول على الدورى الألمانى الموسم الماضى. وكان كارل هاينز رومينيجيه، المدير العام لنادى بايرن ميونيخ، قال فى تصريحات أبرزتها الصحيفة منذ فترة قليلة: «سيتعين علينا القيام بنشاط أكبر فى الصيف، وتجديد قالب الفريق»، وشددت الصحيفة على أن البافارى لم يقم بإبرام تعاقدات من العيار الثقيل.

وأعلن بايرن ميونيخ تعاقده رسميًا مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنيامين بافارد، بطل العالم مع منتخب فرنسا، من صفوف شتوتجارت، إلا أن نجوم النادى الألمانى يرون أن النادى يحتاج إلى تدعيم خاصة فى خط الهجوم، لاسيما بعدما رحل الجناحان فرانك ريبرى وأريين روبين بعد سنوات عديدة قضاها اللاعبان فى خدمة النادى، فضلًا عن انتهاء إعارة خاميس رودريجيز وعودته إلى ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بيع المدافع ماتس هوملز إلى بوروسيا دورتموند، ورافينيا ألكانتارا إلى فلامنجو البرازيلى فى صفقة انتقال حر أدى إلى حالة غضب شديد لنجوم الفريق من رحيل الثنائى وعدم النجاح حتى الآن فى تعويضهما بصفقات قوية.