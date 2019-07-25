شكرا لقرائتكم عبد الشافي يقترب من العودة للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد عبد الشافى "شيفو" ظهير أيسر الأهلى السعودى السابق والأبيض الأسبق، على بعد خطوات من العودة للقلعة البيضاء من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى بالفريق الأبيض، والتى تعانى من نقص حاد الأمر الذى أدى للجهاز الفنى السابق بقيادة السويسرى كريستيان جروس لتغيير مركز عبد الله جمعة ليصبح الظهير الأيسر للزمالك، وقدم مستوى مميز فى هذا المركز، إلا إن مسئولى النادى يرغبون فى تدعيمه بعناصر خبرة لإعادة عبد الله جمعة لمركزه الأساسى "جناح أيسر" مع إمكانية الاستعانة به فى مركز الظهير أيضًا.

وتحدث أحد مسئولو الزمالك مع محمد عبد الشافى الذى أصبح "حرًا" بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى السعودى، من أجل التفاوض معه حول عودته للقلعة البيضاء من أجل تدعيم مركز الجبهة اليسرى، وهو ما رحب به عبد الشافى خاصة أنه ابن من أبناء النادى، ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى الفريق الأبيض للاتفاق حول مدة التعاقد سواء موسم واحد أو اثنين، بالإضافة إلى المقابل المادى –وإن كان عبد الشافى لن يتشرط على الإدارة البيضاء- خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى العودة مجددًا لارتداء قميص الفارس الأبيض.