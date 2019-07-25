شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يميل لإلغاء ودية المنتخب لفراغ منصب المدير الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية لدى مسئولى اتحاد الكرة لإلغاء ودية المنتخب الأول المقرر لها فى شهر سبتمبر المقبل لعدم الوصول إلى اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الاول بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب المنتخب عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا .

ويخشى مسئولو الجبلاية الموافقة على أحد العروض التى تصل للجبلاية ورفضها من قبل المدير الفني الجديد بعد ذلك وهو ما يدفع مسئولو الجبلاية رفض العروض التى تصل للاتحاد و حسم مصير الودية حتى الآن.

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وودع منتخب مصر بطولة أمم افريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب افريقيا 1-0.