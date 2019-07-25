شاهد.. أرقام وأهداف إسلام عيسى الصفقة رقم 2 لبيراميدز فى ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى من المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي. وأصبح إسلام عيسى ثاني صفقات بيراميدز خلال الميركاتو الجاري بعد التعاقد مع أحمد علي من المقاولون العرب. وكان بيراميدز حصد 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019). Advertisements وانتقل إسلام عيسى إلى المصري في يناير 2018 قادمًا من فريق النصر، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي البورسعيدي حيث بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه. ولعب إسلام عيسى صاحب الـ 23 عاماً مع المصرى البورسعيدى 28 مباراة بإجمالى 2363 دقيقة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 5 أهداف لزملاؤه وصنع 26 فرصة وقام 41 مراوغة وصنع 12 عرضية صحيحة وسدد 60 كرة بدقة تسديدات تعادل 35 % وقطع الكرة 76 مرة .

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