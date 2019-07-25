شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تأهيل شريف إكرامي وديانج وعمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اللاعبون الغائبون عن معسكر الأهلى بالإسكندرية مرانهم اليوم الخميس بملعب التتش بعدما حصلوا على راحة من التدريبات أمس بناءً على قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتي.

كان لاسارتى قد ضمّ 26 لاعبًا لقائمة الفريق فى معسكر الاسكندرية وهم: حسام عاشور وأحمد فتحى ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامى ربيعة، ورمضان صبحى ومحمد هانى وباسم علي، وعلى معلول وجونيور أجايى وحسين الشحات وحمدى فتحى وصالح جمعة وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

ويخوض اللاعبون الذين تم استبعادهم من معسكر الإسكندرية تدريبات اليوم بالتتش كما يواصل شريف إكرامى برنامج التأهيل للعلاج من إصابته الأخيرة فى الركبة التى أجرها على أثرها جراحة فى المانيا كما يواصل اللاعب المالى الجديد آليو ديانج برنامج التأهيل ويواصل عمار حمدى أداء البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته البسيطة الأخيرة بكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته فى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى فى مران أمس.

وخاض الأهلى مباراة المقاولون العرب فى الجولة الـ33 للدورى وسيلعب مع الزمالك الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز .