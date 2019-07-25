شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقيع تريزيجيه لأستون فيلا.. 7 نجوم سبقوا الفرعون فى بلاد الانجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمود حسن تريزيجيه خلال الساعات الماضية على عقود انتقاله إلى نادى استون فيلا الانجليزى، بعد موسم ناجح مع قاسم باشا التركى، وتكلف النادى الإنجليزى 9 ملايين إسترلينى .

ولم يكن انتقال تريزيجيه الى البريميرليج هو الاول للاعبين المصريين ، بل سبقه الكثير من نجوم الدورى المصرى الذين تألقوا فى الدورى الانجليزى .

ومن هؤلاء النجوم كل من أحمد المحمدى ، رمضان صبحى ، محمد الننى، عمرو زكى، محمد شوقى ، محمد صلاح، حسام غالى وأحمد فتحى.

المحمدى

خاض احمد المحمدى تجربة الاحتراف بالدورى الإنجليزى مع اكثر من نادى ، حيث بدأها عام 2011 بستاندر لاند ، ثم انتقل الى هال سيتى ، ومنه الى استون فيلا ، ليكون تريزيجيه زميلا للمحمدى فى بلاد الانجليز ، و يلقب بعمدة اللاعبين المصريين فى انجلترا .

رمضان صبحى

وكما تنقل المحمدى فى صفوف الأندية الانجليزية ، تنقل رمضان صبحى لاعب الاهلى فى الدورى الانجليزى ، حيث لعب لنادى ستوك سيتى ، عام 2016، و عاد للاهلى ثم احترف فى هيدرسفيلد ، وبعد موسم ناجح طلب الاهلى شراؤه ، و عاد للقلعة الحمراء .

Advertisements

محمد الننى

بدأ محمد الننى لاعب المقاولون العرب السابق مسيرته الاحنترافية فى نادى بازل السويسرى ، و منه انتقل الى الدورى الانجليزى حيث انضم الى الارسنال عام 2016 ، ومن وقتها لم يرحل عنه .

حسام غالى

ينضم حسام غالى لكتيبة المصريين الذين احترفوا فى البريميرليج ، حيث خاض تجربة الاحتراف فى الملاعب الإنجليزية مع ناديى توتنهام هوتسبير وديربى كاونتي، وشارك فى 36 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى بمعدل 21 مباراة مع توتنهام و15 لقاءً مع ديربى كاونتي.

محمد صلاح

محمد صلاح هو رحالة النجوم المصريين فى الرحلة الاحترافية ، حيث لعب فى تشيلسى ومنه الى فيورينتينا الايطالى ثم الى تسيلسى مرة أخرى ، وبعد ذلك لعب فى الدورى الايطال، و لكن قبل الرحيل لايطاليا شارك صلاح فى 19 مباراة مع تشيلسى ، سجل خلالها هدفين فقط، وبعد ذلك انتقل الى ليفربول وحقق معهم الكثير من الألقاب و الأرقام فى مشوراه الكروى

عمرو زكى

تجربة ناجحة خاضها عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق فى انجلترا ، حيث لعب لناديى ويجان و هال سيتى ، وشارك فى 35 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى مقسمة الى 29 مباراة مع ويجان، و 6 لقاءات مع هال سيتي.

وقد احترف فى انجلترا كل من محمد شوقى و احمد فتحى و محمد ناجى جدو ، و احمد حسام ميدو و ابراهيم سعيد أيضا.