شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إلغاء القرعة الموجهة للأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إلغاء القرعة الموجهة فى الدورى للموسم المقبل 2019 – 2020 والتى كانت لصالح ناديى الأهلى والزمالك بإقامة مباراتهما معًا فى نهاية الدورى سواء للدور الأول أو الثانى، بناء على رؤية لجنة المسابقات، حيث تم الاتفاق على أن يتم إجراء القرعة بصورة عادية، كما يحدث فى جميع دوريات العالم.

كانت لجنة المسابقات تتحجج بإقامة القرعة الموجهة للأهلى والزمالك بناء على طلب الجهات الأمنية على أمل أن تكون المنافسة على اللقب قد حسمت قبل لقاء الأهلى والزمالك الختامى، لكن رأى مسئولو اتحاد الكرة أن المنافسة بين الأهلى والزمالك قائمة فى أى مباراة وبالتالى الأفضل أن يتواجها الفريقين قبل إنتهاء المسابقة أو منتصف الدورى إلى جانب عودة الدورى لصورته الطبيعية والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خاصة بعد عودة الاوضاع لصورتها الطبيعية فى الموسم المقبل والاستعداد لاستقبال الجماهير فى الملاعب وعودة الاستقرار الأمنى للدولة.