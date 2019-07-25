شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطوى صفحة الإسماعيلى ويستعد لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال صفحة مواجهة الإسماعيلى، وبدأ الاستعداد بقوة لمباراة القمة أمام الأهلى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.

وحرص خالد جلال على تحفيز اللاعبين وأكد لهم أن تلك المباراة تعد بمثابة بطولة بمفردها، ويجب عليهم تحقيق الفوز بها من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، ويرغب المدير الفنى للفارس الأبيض فى تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة الدراويش من أجل الحفاظ على حالة الانسجام والتجانس بين اللاعبين ومن ثم العمل على تحقيق نتيجة ايجابية ترضى جماهير القلعة البيضاء.