محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
الأهلي بطلاً للدوري للمرة الــ41 في تاريخه بثلاثية في شباك المقاولون
كرة يد.. الثواني الأخيرة تضع النرويج في مواجهة مصر بمونديال الشباب
الرباع شريف عثمان.. الرحالة الذي خرج من بني مزار لحصد الذهب
تعرف على موعد مواجهة مصر القادمة بربع نهائي مونديال الشباب لليد
بالفيديو.. هدف مصر القاتل فى صربيا واحتفالات التأهل لدور الـ8 لمونديال اليد
الأهلي يتخذ خطوة رسمية بعد انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا
عودة بعد 5 أعوام.. باسم مرسي ينتقل للإنتاج الحربي
تقرير.. الفراعنة في بريميرليج.. تريزيجيه يعيد تكرار سيناريو عمره 10 سنوات
بالصور .. صدمة ودموع في نهاية قصة الزمالك والدوري
أرقام من تتويج الأهلي بالدوري.. معلول البطل .. عاشور "وصيف" .. والهجوم الأضعف
بعد معادلة رقم الزمالك.. ماذا يفصل حسام عاشور عن حلم "الأكثر تتويجا في العالم"؟
بالفيديو.. حسام عاشور ومراسل الأهلي يبكيان على الهواء بعد التتويج بالدوري
10 لاعبين ومدربين يتوّجون بالدوري للمرة الأولى مع الأهلي
الانفراد الـ 23 .. أزارو يهدر فرصة لا تضيع أمام المقاولون (صور)
عدسة الخليج 365 ترصد.. فرحة حسين الشحات بهدفيه في شباك المقاولون
بالمواعيد.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال بعد تتويج الأحمر بالدوري
"ZED" تدعو أندية عالمية للمشاركة بأكبر بطولة ناشئين في مصر
رسميًا.. الرجاء يُعلن تعاقده مع حميد أحداد
داخل غرفة خلع الملابس.. احتفال جنوني للاعبي الأهلي عقب التتويج بالدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. الأهلي بطل الدوري.. مغامرة شباب اليد مستمرة.. وتريزيجيه لأستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.