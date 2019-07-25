رياضة | التعادل يحسم مواجهة سبورتنيج لشبونة وليفربول الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مواجهة سبورتنيج لشبونة وليفربول الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل سبورتنيج البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي , في اللقاء الودي الذي أقيم صباح اليوم , على أرضية ملعب " يانكي ستاديوم " في مدينة نيويورك سيتي , بنتيجة 2-2 .

وسجل فريق سبورتينج هدف التقدم عن طريق اللاعب ( برونو فرنانديز ) في الدقيقة " 5 " , في حين سجل فريق ليفربول هدف التعادل عن طريق اللاعب ( ديفوك أوريجي ) في الدقيقة " 20 " من زمن اللقاء .

وتمكن فريق ليفربول من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة " 45 " عن طريق اللاعب ( جيورجينهو فاينالدوم ) , قبل أن يتمكن فريق سبورتينج من تسجيل التعادل عن طريق (ماركوس وينديل ) في الدقيقة " 54 " .