رياضة | سيدي سالم يعلن تعاقدة مع 3 لاعبين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدي سالم يعلن تعاقدة مع 3 لاعبين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سيدي سالم الرياضي، برئاسة السيد مغازي، رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع أربعة لاعبين، لدعم خطوطة استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وشملت قائمة التعاقدات الجديد ضم كلاً من محمد محروس لاعب وسط فريق سمنود وعثماثون، ومحمود مكي ظهير أيسر سوهاج وكوم حمادة، وسيد معوض ظهير أيمن نادي بلطيم.