شكرا لقرائتكم خالد جلال يطوي صفحة الاسماعيلي ويستعد للقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال صفحة مواجهة الإسماعيلى، وبدأ الاستعداد بقوة لمباراة القمة أمام الأهلى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب.

وحرص خالد جلال حفز اللاعبين وأكد لهم أن تلك المباراة تعد بمثابة بطولة بمفردها، ويجب عليهم تحقيق الفوز بها من أجل اسعاد الجماهير البيضاء، ويرغب المدير الفنى للفارس الأبيض فى تثبيت التشكيل الذى خاض به مواجهة الدراويش من أجل الحفاظ على حالة الانسجام والتجانس بين اللاعبين ومن ثم العمل على تحقيق نتيجة ايجابية ترضى جماهير القلعة البيضاء.