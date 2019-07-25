شكرا لقرائتكم جلسة بين إدارة الإسماعيلي وجهازه الفني لمناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتشاور مع الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر فى مناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد بعدما أغلق النادى ملف الدوري بنهاية مباراة الزمالك المؤجلة من الاسبوع 27 للمسابقة. يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الاسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالاسكندرية .

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