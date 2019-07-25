الإسماعيلي يغلق ملف الدوري ويبدأ تحديد قائمة الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتشاور مع الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر فى مناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد بعدما أغلق النادى ملف الدوري بنهاية مباراة الزمالك المؤجلة من الأسبوع 27 للمسابقة. يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدًا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعد أن تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الإسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية .

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