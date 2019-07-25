شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات بين عثمان وجابر فى الإسماعيلى لتحديد الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى على عقد جلسات مع محمود جابر المدير الفنى للفريق للاستقرار على اللاعبين المنتظر الاستغناء عنهم حيث رحل عن الدراويش إبراهيم عبد الخالق الذى انضم للإنتاج الحربى فيما تم الاستغناء عن الثنائى سليم عبد الخالق والنيجيرى أودا مارشال .

كما تكثف لجنة التعاقدات بالإسماعيلي مجهوداتها لإتمام الصفقات الجديدة، الإسماعيلي لم يدعم صفوفه حتى الآن بأي صفقة، باستثناء تفعيل بند شراء المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو المعار من نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تم دفع مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي السكندري.

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ويسعى مسئولو الدراويش، لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد .