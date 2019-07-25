شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة جراند برى بمشاركة منتخب الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة جراند برى للجودو، التى تقام بمدينة زغرب الكرواتية بمشاركة المنتخب الوطنى، وتستمر حتى 29 يوليو الجارى .

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلاً من: محمد عبد الموجود، ومحمد عبد العال، ومحمد محيى، وأحمد على، بالإضافة إلى نوران رضا، ويرافقهم سيد أبو ميدان مدربا، ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة أحد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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وكانت بعثة المنتخب قد غادرت أول أمس إلى كرواتيا، استعداد لخوض منافسات البطولة، حيث أقيم الوزن أمس والاجتماع الفنى للبطولة أيضًا .

يذكر أن رمضان درويش لاعب المنتخب حقق ذهبية الجائزة الكبرى التى أقيمت بكندا مؤخرًا.