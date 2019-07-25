ياسر إبراهيم: أشكر لاعبي الاهلي علي الروح القتالية.. ومباراة الزمالك "مهمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن سعادته لتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 4 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1 في الجولة 33 من عمر الدوري.
قال إبراهيم في تصريحات لقناة الأهلي: "أشكر لاعبي الأهلي علي الروح القتالية في الملعب ومبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني على التتويج بالدرع.
شدد على أن مباراة الزمالك القادمة مهمة وهي بطولة خاصة ومستمرين في معسكر بالإسكندرية وكل تركيزنا الفوز في المباراة لتكون خير ختام للموسم.
يذكر أن ياسر إبراهيم لم يشارك في لقاء المقاولون لظروف إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث .
توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.
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