شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: أشكر لاعبي الاهلي علي الروح القتالية.. ومباراة الزمالك "مهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن سعادته لتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 4 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1 في الجولة 33 من عمر الدوري.

قال إبراهيم في تصريحات لقناة الأهلي: "أشكر لاعبي الأهلي علي الروح القتالية في الملعب ومبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني على التتويج بالدرع.

شدد على أن مباراة الزمالك القادمة مهمة وهي بطولة خاصة ومستمرين في معسكر بالإسكندرية وكل تركيزنا الفوز في المباراة لتكون خير ختام للموسم.

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يذكر أن ياسر إبراهيم لم يشارك في لقاء المقاولون لظروف إيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث .