شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: نحتفل بالدوري بعد الفوز علي الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أن فريقه توج بلقب الدوري رقم 41 بعد موسم استثثنائي، متمنيا أن تكون نهاية جيدة للموسم الحالي ودافع قوي قبل الاستعداد للموسم الجديد.
قال معلول في تصريحات للأهلي، "ما قدمناه مجهود فريقه بالكامل وليس لاعب بمفرده والجميع كانوا رجالا".
أضاف أن فريقه مقبل على مواجهة صعبة أمام الزمالك ونتمن حسمها لصالحنا ، وما يهمنا هو مصلحة الفريق والحمد لله على حسم الدرع وأتمنى أن نحتفل اليوم بالتتويج ونعود للاحتفال عقب الفوز على الزمالك.
وقال اللاعب، "لقد قدمنا موسما استثنائيا من حيث عدد البطولات التي شاركنا فيها، ولكننا معتادون على هذا الامر، ونجحنا في الإبقاءعلى درع الدوري هذا الموسم".
وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف، "نعد جمهور الاهلي أننا سوف نبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، أنا مستمر مع النادي الأهلي في الموسم القادم".
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