تصريحات الأربعاء.. تعليقات لاعبو الأهلي بعد الفوز بالدوري.. وإعلان محمد إبراهيم رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء (24 يوليو 2019).
عظيم يا أهلي.. تريكة يستهل تهنئة النجوم باللقب 41
ماذا قال لاعبو الأهلي بعد تتويجهم بالدوري رقم 41؟
محمد إبراهيم يُعلن قراره بالرحيل عن الزمالك
عبد الحفيظ يوجه رسالة للزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري
لاسارتي عن مستقبله: عقدي مستمر ولا أعرف ما يحدث غدًا
"خدنا الدوري يا بيه".. أول تعليق من عبد الحفيظ بعد التتويج بالنجمة رقم 41
مدرب الإسماعيلي: قلة الخبرة تسببت في هزيمتنا أمام الزمالك
رئيس اتحاد كرة اليد: "صربيا كانت تتعمد مواجهة منتخبنا بدلًا من السويد وفرنسا"
المحمدي يوجه 3 نصائح عبر الخليج 365 لتريزيجيه للنجاح في الدوري الإنجليزي
مصدر: كهربا يوقع على عقود انتقاله للدوري البرتغالي
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