رونالدو يضع نفسه بموقف محرج مع شرطي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمهاجم فريق يوفتنوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقد وضع نفسه في موقف محرج خلال تدريبات ما قبل لقاء السيدة العجوز مع إنترميلانو في الصين ضمن بطولة كأس الأبطال الودية.

وقد خطف رونالدو الأضواء خلال تمرين لفريقه بعد أن قام بدفع شرطي بطريقة غريبة أثارت استغراب الحاضرين، بحسبما ما ذكر موقع

"يوروسبورت".

وقامت الشرطة بإيقاف مشجع نزل إلى أرض الملعب خلال تمرين يوفنتوس، لكن "صاروخ ماديرا" قفز باتجاه الشرطي ممازحاً إياه بطريقة غريبة لكن الملفت كان ردة فعل الشرطي الذي بدا غاضباً للغاية من تصرف رونالدو.

وقبل ذلك خطف "الدون" البرتغالي الأضواء، خلال المباراة الودية التي جمعت يوفنتوس وتوتنهام

الاثنين الماضي في سنغافورة.

فأثناء جلوس رونالدو على دكة البدلاء في الدقيقة 63 من المباراة، اقتحم طفل سنغافوري الملعب من أجل الاقتراب من لاعبي يوفنتوس والتقاط صورة معهم، وبلفتة مميزة لاقى ترحيبا من اللاعبين وخصوصا من رونالدو، الذي صافحه وأجلسه بجانبه، ليتابع "المشجع المحظوظ" أحداث اللقاء من الدكة مع نجمه المفضل.

وعن تلك الحادث قال مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري: "عرفت أن الشرطة ستحاول منعه، حين يتعلق الأمر بطفل لا أعتقد أنه اقتحام للملعب بل أمر مفرح".