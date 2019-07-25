شاهد.. حفيظ دراجي يهنئ الأهلي عقب تتويجه باللقب

هنأ المعلق الجزائري حفيظ دراجي النادي الأهلي عقب تتويجه بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم، بعد تغلبه على المقاولون العرب بثلاث أهداف مقابل هدف.
وكتب حفيظ دراجي على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك: "مبروك للنادي الأهلي التتويج بأصعب لقب دوري في تاريخه الحافل بلقب الـ٤١".
توج النادي الأهلي بلقب بطولةالدوري المصري للموسم الحالي، النسخة رقم 60، في المرة 41 في تاريخ المارد الأحمر، بعد أن تغلب على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتغلب الأهلي على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، سجلها علي معلول وحسين الشحات(هدفان)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بينما سجل هدف ذئاب الجبل سيف الجزيري.
وتوج الأهلي بطلا للنسخة 60 من بطولة الدوري، بعد أن حصد 77 نقطة طوال مشواره بالمسابقة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.
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