رياضة | أشرف: نستحق الفوز بالدوري وصالحنا الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف: نستحق الفوز بالدوري وصالحنا الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد أيمن أشرف نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنهم يستحقوا التتويج باللقب وأنهم تمكنوا من مصالحة جماهيرهم.



وقال أشرف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"نلنا الكثير من الانتقادات من جمهورنا في بداية الموسم الذي كان يشك في تتويجنا باللقب".



واختتم أشرف تصريحاته قائلاً :"اهدي اللقب لوالدتي وأختي رحمهما الله ولوالدي ونستحق الفوز باللقب ونجحنا في مصالحة الجماهير بعد اخفاقنا في البطولة الأفريقية".