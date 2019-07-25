رياضة | يوسف: مواجهة الزمالك كلاسيكو ذات طابع خاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف: مواجهة الزمالك كلاسيكو ذات طابع خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد يوسف المدرب العام للأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري ذات طابع خاص.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر:"واجهنا صعوبات كثيرة هذا الموسم ولكننا نجحنا في التتويج باللقب في النهاية".

وأضاف :"اشكر مجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس النادي على دعمهم لنا طوال الموسم".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"مبارتنا أمام الزمالك المقبلة هامة ولها اهتمام خاص وهي كلاسيكو ذات طابع خاص ونستعد لها معنوياً ونفسيا حتى تكون خاتمة قوية لنا هذا الموسم".