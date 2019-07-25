رياضة | الشناوي: مواجهتنا للزمالك بطولة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي: مواجهتنا للزمالك بطولة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه على أن مواجهتهم المقبل في الدوري للزمالك هي بطولة خاصة.



وقال الشناوي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"تحملنا الكثير من الضغوط هذا الموسم وتوجنا ببطولة غالية وأهديها للجمهور وللاعبين ولعائلتي".



وأضاف :"اتقبل الانتقادات سواء سلبية أو إيجابية وردي يكون في الملعب الذي يجلب لي العروض".



واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً :"اركز حالياً في البطولة وافكر في مباراة الزمالك المقبلة لأنه بطولة خاصة بالنسبة للمشجعين المصريين ونستعد للمباراة بدءًا من الغد وأتمنى خروج اللقاء بشكل جيد".