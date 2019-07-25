رياضة | سعد سمير: لم اتفاجىء بإنتقال تريزيجية للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير: لم اتفاجىء بإنتقال تريزيجية للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتقال محمود حسن تريزيجية لنادي أستون فيلا الانجليزي كان امر متوقع وغير مفاجىء لسعد سمير نجم دفاع النادي الأهلي. وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتفاجىء بإنضمام تريزيجية لنادي استون فيلا الانجليزي، فهو دائما كان يسعى للوصول الى الدوري الاسباني او الانجليزي". واتم كلماته : تريزيجية سينتقل الي أكبر الاندية الاوروبية خلال وقت قصير.

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