رياضة | كلوب يرفض ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرفض ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، عن إمكانية التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الذي لم يتألق بعد بقميص النادي الكتالوني.
وقال كلوب، في تصريحات صحفية: "ما أريد قوله أن كويتنيو سعيداً في برشلونة ويريد التوقيع لمدة 6 سنوات، والصحافة لا تقول دائماً أشياء صحيحة".
واستبعد كلوب، فكرة التعاقد مع كوتينيو تماماً حيثُ أضاف: "أنا أحب فيليب فهو لاعب رائع وكل هذه الأمور لكن التعاقد معه سيتطلب أموالًا طائلة جدًا وهذه ليست السنة المناسبة لنا لفعل ذلك".
وتابع: " "الأمر ليس ممكنًا فحسب! كما قلت، تواجده سيجعل كل فريق في العالم فريقًا أفضل بما في ذلك فريقنا لكنني آمل أن يجد حظه في برشلونة أو ربما قد وجده فعلًا هناك".
وأكمل: "نحن نتواصل لكن ليس لتلك الدرجة التي تخولني من معرفة حالته بالضبط".
وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018 في صفقة بلغت 120 مليون يورو.