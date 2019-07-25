رياضة | كلوب يرفض ضم نجم برشلونة

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كشف يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، عن إمكانية التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الذي لم يتألق بعد بقميص النادي الكتالوني.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية: "ما أريد قوله أن كويتنيو سعيداً في برشلونة ويريد التوقيع لمدة 6 سنوات، والصحافة لا تقول دائماً أشياء صحيحة".