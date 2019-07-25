رياضة | وفد من وادى دجلة يعاين ملعب السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من وادى دجلة يعاين ملعب السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من نادى وادى دجلة بقيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونيس بزيارة إلى نادى السكة الحديد لمعاينة الملعب، وذلك بعد التطوير الأخير الذي شهده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الزيارة تمهيدا لدراسة إمكانية خوض مباريات فريق دجله عليه خلال الموسم المقبل من الدوري الممتاز.