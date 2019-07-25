رياضة | كاراجر: أتمنى عودة كوتينيو إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراجر: أتمنى عودة كوتينيو إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جيمي كاراجر نجم نادي ليفربول السابق، رغبته في استرجاع الريدز خدمات فيليب كوتينيو لاعب برشلونة وذلك لحاجة الفريق في لاعب مثله خلال الفترة المقبلة.

وقال كاراجر، في تصريحات صحفية: "أرغب في رؤية كوتينيو مرة أخرى في ليفربول إذا كان ذلك ممكناً، من الواضح أنه لم ينجح في برشلونة، وعودته إلى ليفربول ستكون إضافة رائعة".

وكان يورجن كلوب، قد رد على رغبة كاراجر في تصريحات صحفية مؤكداً أن كوتينيو سعيد في برشلونة ولا يمكن ضمه حالياً نظراً لأنه سيكلف خزينة النادي مبالغ طائلة.

الجدير بالذكر أن فيليب كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في شتاء عام 2018 في صفقة بلغت 120 مليون يورو، ولكنه لم يقنع بعد الكتالونيين ولم يقدم المستوى الذي كان عليه مع الريدز.