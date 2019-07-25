رياضة | إسلام محارب: تحقيق البطولات اهم من مشاركتي مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام محارب: تحقيق البطولات اهم من مشاركتي مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى اسلام محارب لاعب النادي الأهلي، سعادته عقب تتويج الأحمر بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه. وقال محارب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " سعيد للغايه بهذا التتويج، لم أشك لحظه في تحقيقه، استعدينا بشكل جيد لاخر مباراتين بالدوري". واردف: سعداء بتحقيق البطولة لانها أسعدت جماهيرنا، وهذا هو الاهم. وأتم: حققت الدوري الثاني لي مع الاهلي مشيراً بأن التتويج بالالقاب اهم من مشاركته مع الفريق.

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