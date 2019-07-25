رياضة | برشلونة يعرض خدمات نجمه على باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعرض خدمات نجمه على باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني عرض خدمات نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش على باريس سان جيرمان الفرنسي لبيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان كان يعمل جاهداً من أجل التعاقد مع راكيتيتش في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو لكن راكيتيتش قرر البقاء في صفوف برشلونة بعد حصوله على وعد من إرنستو فالفيردي باللعب أساسياً طوال الموسم.

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وأفادت التقارير بأن برشلونة يسعى لبيع راكيتيتش هذا الصيف بسبب حاجته الماسة إلى الأموال بالإضافة إلى وجود وفرة في عدد لاعبي خط الوسط في البلوجرانا وهو القرار الذي لا يعجب فالفيردي في ظل اعتباره من أبرز المعجبين بالنجم الكرواتي.

وكشفت التقارير أن باريس سان جيرمان رفض هذا العرض خاصة أن برشلونة يحاول إقحام راكيتيتش في صفقة تبادلية للحصول على البرازيلي نيمار الذي رحل عن البرسا في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وعن راكيتيتش، قال فالفيدري عقب الهزيمة أمام تشيلسي ودياً : " راكيتيتش لاعب مهم في صفوف الفريق لكنني لا أعلم ما يحمله المستقبل بشأن اللاعب، هناك لاعبون جدد وآخرون قد يصبحوا مجبرين على الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي".