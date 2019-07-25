رياضة | بديل خاما بليات يقترب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل خاما بليات يقترب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية زيمبابوية بأن الزمالك يقترب من التعاقد مع بيريت أميدو نجم تشيكين إن الزيمبابوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت صحيفة نيوز داي الزيمبابوية أن أميدو أنهى جميع التفاصيل المالية والشخصية المتعلقة بتعاقده مع الفريق الأبيض ويتبقى فقط توقيع العقد الرسمي.



وقال تافينجوا هارا سكرتير النادي في تصريحات نقلتها صحيفة نيوز داي الزيمبابوية : " قد اتفقنا على كافة الشروط مع الزمالك الخاصة بأميدو من أجل توقيع العقود الرسمية".



وأضاف:" ننتظر فقط أن يرسل لنا الزمالك تذاكر السفر للذهاب إلى مصر، حيث سأسافر مع اللاعب لتوقيع العقد الرسمي مع النادي بعد تواصل الزمالك مع السفارة للحصول على التأشيرات الخاصة بنا".

Advertisements



وأختتم هارا تصريحاته قائلا:" بمجرد حصولنا على التأشيرات سنسافر إلى مصر وسنوقع العقود مع الزمالك".



وأوضحت الصحيفة الزيمبابوية أن بيريت أميدو يلعب في مركز خط الوسط المهاجم وهو المركز الذي يسعى الزمالك لتدعيمه مضيفة أن الزمالك قرر التعاقد مع أميدو بعد فشل مفاوضات خاما بيليات.



وكشفت الصحيفة الزيمبابوية أن بيريت أميدو هو شقيق عباس أميدو نجم الإنتاج الحربي السابق والذي سبق له اللعب للإنتاج منذ موسمين قبل الرحيل إلى الدوري السعودي.