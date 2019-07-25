تصريحات «العار».. تصيب زين الدين زيدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، لأول مرة عن مصير اللاعب الذي وصفه بـ”فتى ريال مدريد المدلل”، وهو ما جعل وكيل اللاعب يصف ما فعله مدرب الميرنجي بـ”العار”.

تصريحات زيدان، جاءت عقب مباراة ريال مدريد الأولى في كأس الأبطال الدولية التي خسرها أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدينة هيوستن الأمريكية.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فقد علق المدرب الفرنسي على عدم مشاركة جاريث بيل في المباراة، بقوله: بيل لم يشارك لأن النادي يعمل على رحيله الآن.. لهذا لم نشركه في المباراة، وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

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زيدان أضاف، سنرى إذا كان أمر الانتقال سيحدث غدا، وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل، نأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع.

المدرب شن هجوما على الجناح الويلزي الشهير، البالغ من العمر 30 عاما، قائلا: ليس جاهزا بدنيا من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل، بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الويلزي.

وكيل جاريث بيل، فتح بدوره النار على مدرب النادي الملكي، واصفا تصريحاته بأنها “عار على عالم كرة القدم”.. وقال جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”: ما فعله زيدان عار في عالم كرة القدم، فهو لا يحترم لاعب فعل الكثير من أجل ريال مدريد.. نحن نعمل على مغادرته ريال مدريد في أسرع وقت ممكن.

وكيل أعمال اللاعب أضاف: لا أعتقد أنه يريد الخروج على سبيل الإعارة، لديه حياة جميلة ومنزل في إسبانيا، أعتقد أن الأمر سيستغرق شيئًا استثنائيًا بالنسبة له بالمغادرة والإعارة ليست في القائمة.