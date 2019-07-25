شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض «فيتا كلوب» للتعاقد مع «موزينجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت إدارة النادى المصرى فى مفاوضات مكثفة مع مسؤولى فيتا كلوب الكونغولى، للتعاقد مع نجوندا موزينجا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن المصرى عرض 200 ألف دولار فى الموسم لضم اللاعب وينتظر الرد النهائى خلال الساعات المقبلة.

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وشارك موزينجا مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة فى مصر، وظهر بمستوى فنى وبدنى أكثر من رائع الأمر الذى جعله مطلوبًا لدى العديد من الأندية، كما تواصل إدارة النادى مساعيها للانتهاء من ملف الصفقات التى طلبها الجهاز الفنى لضخ دماء جديدة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استأنف فريق المصرى تدريباته أمس على الاستاد بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها إيهاب جلال، المدير الفنى، للاعبين لمدة يومين عقب انتهاء معسكر الفريق فى برج العرب حيث أدى الفريق مرانا بدنيا شاقا أمس ركز من خلاله الجهاز الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية، حيث أدى الفريق مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة التى تركز على القوة والسرعة والتحمل، فيما خاض رباعى حراس المرمى مرانا تخصصيا شاقا تحت قيادة الكابتن مصطفى كمال.

ويبحث جلال عن خوض عدد من الوديات لرغبته فى تجهيز اللاعبين وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل الدخول فى الموسم الجديد، كما يعكف المدير الفنى على تعديل لائحة الفريق لرغبته فى زيادة مكافات الفوز لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد لتحقيق الانتصارات والظهور بمستوى جيد.

وأبدى إيهاب جلال ارتياحه بعد ظهور اللاعبين بمستوى جيد خلال معسكر برج العرب الذى اعتبره ناجحا، وأضاف أن الهدف من تكثيف الوديات منح الفرصة للاعبين وعلاج الأخطاء مبكرا.