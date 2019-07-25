شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يرفض الاجتماع مع الخطيب لحسم صفقة متولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور جديد في مفاوضات الأهلى مع محمود متولى، لاعب الإسماعيلى، فشلت الجلسة التي كان من المقرر أن تنعقد بين إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، أمس الأول «الثلاثاء» في منزل الأخير، من أجل الوصول لصيغة اتفاق من شأنها يتم انتقال محمود متولى مدافع الإسماعيلى بشكل رسمى للنادى الأهلى، الذي حصل في وقت سابق على توقيع اللاعب، كما منحه مقدم التعاقد لضمان انتقاله للقلعة الحمراء. واعتذر إبراهيم عثمان عن عدم الحضور قبل ساعات من الجلسة، بسبب غضبه من تصرفات رئيس الأهلى، الذي يسعى للحصول على خدمات متولى دون مقابل، مستغلا أن عقده ينتهى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع للأهلى مجانا في يناير المقبل، وهو ما أثار غضب الإسماعيلى، خاصة بعد الاتفاق الذي جرى منذ عدة أيام بحصول الإسماعيلى على 20 مليون جنيه وانضمام ثلاثة لاعبين من الأهلى لقلعة «الدراويش» من ضمنهم على لطفى حارس الأهلى، ولكن فوجئ مسؤولو الإسماعيلى بتحركات من الأهلى لعرقلة تنفيذ الاتفاق السابق، فضلا عن تمسك عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى، بإقحام أحد وكلاء اللاعبين. جاء ذلك في الوقت الذي أوصت فيه لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بضرورة التعاقد مع حارس مرمى متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما دفع مسؤولى الأهلى لمخاطبة الإسماعيلى، لمعرفة الطلبات المادية للتعاقد مع محمد عواد، ويسعى النادى الأهلى لضم عواد، لضرب «عصفورين بحجر واحد»، الأول وهو التعاقد مع حارس مرمى متميز، والآخر هو الفوز بصفقة إعلامية وذلك بعدما دخل نادى الزمالك في مفاوضات مع اللاعب منذ عدة أيام وتوصل لاتفاق مع القلعة البيضاء إلا أن النادى الإسماعيلى لم يعرض طلباته المادية بخصوص انتقال عواد الذي يتمسك هو الآخر بالرحيل عن الإسماعيلى.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن المعلم يعمل لصالح ولخدمة النادى الإسماعيلى، وأن مجلس الإدارة لن يوافق على انتقال أي لاعب قبل أن يتأكد من حصوله على حقوقه كاملة من الناحية المادية، وأوضح المصدر أنه تفاجأ من موقف النادى الأهلى الذي تراجع عن إتمام اتفاقه بشأن التعاقد مع محمود متولى وهو الأمر الذي جعله يعتذر عن الجسلة التي كان من المقرر أن تجمعه بمحمود الخطيب. وكشف أن يرفض محاولات الأهلى للضغط على النادى لتقليل الطلبات المادية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، كما اتهم الأهلى بتحريض اللاعب على التمرد وعدم الذهاب لتدريبات الإسماعيلى للضغط على مسؤولى النادى بتقليل الطلبات المادية، في محاولة لاستغلال أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى ناد مجانا في يناير المقبل ومن ثم تفويت الفرصة على الإسماعيلى للاستفادة من رحيل اللاعب ماديا.