شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تبرز انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على انتقال محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطنى، إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البداية مع صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، حيث عنونت: «أستون فيلا يضم محمود تريزيجيه ويرفع رصيده من الإنفاق فى سوق الانتقالات الصيفية إلى 99 مليون جنيه إسترلينى، وكلفت صفقة الفرعون خزينة النادى الإنجليزى مبلغ 8.7 مليون جنيه إسترلينى».

وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه الذى بدأ مشواره فى ملاعب كرة القدم مع النادى الاهلى قبل أن يسجل ظهوره الأوروبى الأول مع أندرلخت البلجيكى، أصبح لاعباً فى صفوف أستون فيلا وسط إعجاب ديان سميث، المدير الفنى للفريق، بإمكانيات اللاعب بعد مشاركته فى بطولة أمم إفريقيا.

بينما قالت صحيفة «صن» الإنجليزية إن نادى أستون فيلا أبرم الصفقة التاسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع محمود تريزيجيه، مشيرة إلى أن النادى الإنجليزى عازم على تقديم موسم مميز فى مسابقة «البريميرليج»، وعدم العودة من جديد لمسابقة دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» بعدما عقد صفقات قوية للغاية خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

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من جانبه، أبدى تريزيجيه، فى حواره للموقع الرسمى لنادى أستون فيلا، سعادته بالانضمام إلى أستون فيلا قائلاً: «أنا سعيد أننى ألعب مع واحد من أفضل الأندية فى العالم».

وأضاف: «آمل أن أساعد الفريق ليكون ناجحا أكثر وسأبذل كل جهدى، وسعيد للغاية أننى سألعب ضمن أفضل دورى فى العالم، الدورى الإنجليزى».

وتابع: «كان حلمى الدائم أن ألعب ضمن الدورى الإنجليزى، وأن ألعب مع أحد الفرق الأكبر فى العالم، فريق أستون فيلا، أنا سعيد كثيرا لوجودى هنا». فيما قال ديان سميث، المدير الفنى للفريق: «نحن متحمسون للعمل مع تريزيجيه فى الفترة المقبلة، لقد شاهدته عدة مرات وإمكانياته أذهلتنى للغاية، إنه حقا لاعب رائع ويستحق التواجد فى الدورى الإنجليزى».

وأضاف مدرب أستون فيلا: «إنه لاعب رائع وكنا نبحث عنه منذ فترة، ويسبب خطورة فى الثلث الهجومى إلى جانب نجاحه فى تسجيل الأهداف، نتمنى له التوفيق معنا فى الموسم المقبل».

وحرص نادى قاسم باشا التركى على توجيه رسالة للفرعون المصرى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «نود أن نشكر لاعبنا محمود تريزيجيه على جهوده وتفانيه فى نادينا، ونتمنى له النجاح والسعادة فى فريقه الجديد أستون فيلا».

كان تريزيجيه قد شارك فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18. يُذكر أن فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى، نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «ويمبلى» فى نهائى دورة «البلاى أوف».